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В Башкирии федеральные ритейлоры работают как финансовые «пылесосы» - Хамитов

15 марта 2017, 12:06
Они имеют огромную выручку, но платят мало налогов.

В республике есть проблемы в отношениях с федеральными ритейлерами. Об этом заявил глава Башкирии в интервью журналу «Эксперт Урал». По мнению Рустэма Хамитова, крупные торговые сети работают, как финансовые «пылесосы».

- Выручка одной из федеральных сетей в республике составляет более 30 млрд рублей. Налогов они платят только около 200 млн рублей. Это меньше одного процента от выручки. Региональная власть безоружна перед ними, - сказал Рустэм Хамитов. - Вторая проблема – они формируют прилавки за счёт унифицированных товаров, на наши производства не обращают внимания. Впрочем, во всём мире так. В крупных магазинах все товары одинаковые. Чтобы привезти хороший сыр из Италии, идёшь не в сетевой супермаркет, а в маленькую лавочку.

Глава Башкирии также отметил, что федеральный закон вроде бы ориентирован на создание конкуренции в отрасли, но по жизни это всё не так.

- Стоит только начать ограничивать глобальное засилье крупных сетей, как тут же появляется антимонопольная служба – не трожь гигантов! Хотя, на мой взгляд, поддержка «малышей» – это и есть главная антимонопольная работа, - подчеркнул глава региона. - Сейчас глобальные сети открывают свои магазины «дверь в дверь» рядом с маленькими торговыми точками, демпингуют и убивают малый и средний бизнес. Разве это правильно? Люди остаются без бизнеса, без работы. У нас в республике по этим причинам закрылись шесть местных торговых сетей. Но они налоги платили у нас, создавали конкуренцию, продавали нашу продукцию!

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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