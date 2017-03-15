В Башкирии федеральные ритейлоры работают как финансовые «пылесосы» - Хамитов

- Стоит только начать ограничивать глобальное засилье крупных сетей, как тут же появляется антимонопольная служба – не трожь гигантов! Хотя, на мой взгляд, поддержка «малышей» – это и есть главная антимонопольная работа, - подчеркнул глава региона. - Сейчас глобальные сети открывают свои магазины «дверь в дверь» рядом с маленькими торговыми точками, демпингуют и убивают малый и средний бизнес. Разве это правильно? Люди остаются без бизнеса, без работы. У нас в республике по этим причинам закрылись шесть местных торговых сетей. Но они налоги платили у нас, создавали конкуренцию, продавали нашу продукцию!