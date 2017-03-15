Рустэм Хамитов: «Башнефть» возвращает свои активы

- Мы вместе формируем программу по стимулированию закупок «Роснефтью» оборудования, машин, механизмов, производимых в РБ. Здесь выпускается практически всё, что сопровождает нефтедобычу. Мы можем стать центром компетенций по производству такой продукции. Рассматриваем возможность создания в республике флота для гидроразрыва пластов, - сказал Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт Урал». - Ещё один позитивный тренд – «Башнефть» возвращает активы. Я говорю о нефтесервисной компании «Таргин», которая теперь будет загружена заказами «Роснефти». Там работает почти 20 тысяч человек. Для нас это решение огромной проблемы.