Рустэм Хамитов: «Башнефть» возвращает свои активы

Глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт Урал» рассказал, что республика в лице «Роснефти» обрела мощного союзника и компания мирового уровня пришла в регион. По словам Хамитова, отношения с нефтяной компанией развиваются по нарастающей.
- Мы вместе формируем программу по стимулированию закупок «Роснефтью» оборудования, машин, механизмов, производимых в РБ. Здесь выпускается практически всё, что сопровождает нефтедобычу. Мы можем стать центром компетенций по производству такой продукции. Рассматриваем возможность создания в республике флота для гидроразрыва пластов, - сказал Рустэм Хамитов в интервью журналу «Эксперт Урал». - Ещё один позитивный тренд – «Башнефть» возвращает активы. Я говорю о нефтесервисной компании «Таргин», которая теперь будет загружена заказами «Роснефти». Там работает почти 20 тысяч человек. Для нас это решение огромной проблемы.
Хамитов также опроверг разного рода домыслы о сокращении благотворительных программ «Роснефти» в Башкирии. Он считает, что такие разговоры возникают от незнания ситуации и зависти.
– Работать с таким партнером, как «Роснефть», каждый хотел бы, но не у всех получается, - сказал он.
Отношения с топ-менеджментом компании глава региона оценил, как позитивные.
- Мы в постоянном контакте: каждую неделю переписываемся, созваниваемся, обсуждаем ситуацию. Для «Роснефти» мы – надёжные партнёры. Оперативно решаем возникающие вопросы, - отметил Рустэм Хамитов.
Вместе с тем, по мнению Хамитова, менеджерам «Башнефти», среднему звену приходится нелегко. Есть жёсткая управленческая вертикаль материнской компании, строгие требования, которым надо соответствовать.
- Стандарты «Роснефти» жёстче с точки зрения обеспечения безопасности технологических процессов, прозрачности при проведении закупок, реализации продукции и т.д. Жизнь на вольных хлебах закончилась, поэтому кое-кто и уходит, - заметил глава Башкирии.