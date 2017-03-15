Программу реформирования ЖКХ Башкирии увеличили более чем на миллиард

В госпрограмму «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства РБ» внесены изменения, сообщает пресс-служба правительства республики. Более одного миллиарда будет выделено на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Большая часть этой суммы пойдет на реализацию муниципальных программ. Также чуть более 22 миллионов будет выделено на обустройство городских парков. Основные средства будут выделены из федерального бюджета.
Поправки в программу также предусматривают дополнения в перечень целевых индикаторов. Среди них, например, площадь благоустроенных дворов, количество обустроенных городских парков и их доля в общем количестве территорий, подлежащих благоустройству.