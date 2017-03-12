Серьезная авария на трассе в Башкирии: «девятка» въехала в фуру

Вчера на трассе Уфа-Белорецк-Сибай произошла серьезная авария: отечественный автомобиль ВАЗ 21093 столкнулся с грузовым автомобилем Скания. Информация об этом опубликована в группе «На дорогах Сибая».
За рулем отечественного автомобиля находился житель села Красноусольский Гафурийского района. Он ехал из Белорецка в сторону Уфы.
- При входе в левый поворот не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым а/м Скания под управлением гражданина Казахстана, - отмечается в сообщении.
Водитель «девятки» с многочисленными травмами доставлен в больницу.