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Серьезная авария на трассе в Башкирии: «девятка» въехала в фуру

12 марта 2017, 11:14
Водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.

Вчера на трассе Уфа-Белорецк-Сибай произошла серьезная авария: отечественный автомобиль ВАЗ 21093 столкнулся с грузовым автомобилем Скания. Информация об этом опубликована в группе «На дорогах Сибая».

За рулем отечественного автомобиля находился житель села Красноусольский Гафурийского района. Он ехал из Белорецка в сторону Уфы.

- При входе в левый поворот не справился с управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым а/м Скания под управлением гражданина Казахстана, - отмечается в сообщении.

Водитель «девятки» с многочисленными травмами доставлен в больницу.

#Новости#Фотофакт#Город#Денис Объедкин
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