Какие семьи в Башкирии получат 300 тысяч за первенца

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Салават Сагитов в эфире телеканала БСТ разъяснил, кому в Башкирии полагается единовременная социальная выплата 300 тыс руб на улучшение жилищных условий.
По его словам, получить эту помощь сможет семья, члены которой являются гражданами РФ, проживающая на территории Башкирии. Кроме этого, семья должна соответствовать следующим условиям:
а) признанная нуждающейся в жилом помещении;
б) возраст каждого из супругов на момент рождения ребенка не превышает 35 лет;
в) первый ребенок в такой семье рожден в период с 1 января 2017 года до 31 декабря 2018 года включительно.
г) также семья должна иметь доходы, достаточные для приобретения (строительства) жилья либо для получения ипотечного кредита.
Очереди нуждающихся будут формироваться в каждом муниципалитете. На сегодняшний день в очереди уже стоит 200 тыс. семей.
Господин Сагитов также отметил, что эту социальную поддержку могут получить и семьи, которые приняли участие в программе «Жилье для российской семьи», которая действует в республике с 2014 года.
- Есть семьи, получившие за это время новое жилье. И, если у них в указанный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года также родится первенец, то такие молодые семьи также имеют право на получение 300 тысяч рублей уже на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Участники программы «Жилье для российской семьи» не должны приносить какие-либо дополнительные документы для получения 300 тысяч рублей. Если молодая семья становится в очередь на улучшение жилищных условий, она автоматически становится претендентом на получение этих средств при рождении, подчеркну, первого ребенка. Это право имеют все молодые семьи, вставшие на жилищный учет, и родившие первенца до 1 января 2019 года, - сказал господин Сагитов.
Господин Сагитов подчеркнул, что эти деньги могут быть направлены только на счет покрытия жилищных расходов.
- Это может быть уже купленное в ипотеку жилье. Это может быть строящееся жилье: взяли домо-комплект, заключили договор подряда со строительной фирмой. Это может быть и первоначальный взнос.
Что касается оставшегося ипотечного долга, то здесь дело обстоит так. Если у семьи осталось заплатить, скажем, 200 тысяч рублей, то такая семья получит не 300, а 200 тысяч рублей. Если долг два миллиона, семья получит 300 тысяч рублей в качестве поддержки,- сказал он.