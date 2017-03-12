Какие семьи в Башкирии получат 300 тысяч за первенца

- Есть семьи, получившие за это время новое жилье. И, если у них в указанный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года также родится первенец, то такие молодые семьи также имеют право на получение 300 тысяч рублей уже на погашение основного долга или процентов по ипотечному кредиту. Участники программы «Жилье для российской семьи» не должны приносить какие-либо дополнительные документы для получения 300 тысяч рублей. Если молодая семья становится в очередь на улучшение жилищных условий, она автоматически становится претендентом на получение этих средств при рождении, подчеркну, первого ребенка. Это право имеют все молодые семьи, вставшие на жилищный учет, и родившие первенца до 1 января 2019 года, - сказал господин Сагитов.