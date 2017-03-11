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В Уфе на железной дороге построили новый пешеходный переход

11 марта 2017, 11:52
Объект сдадут в эксплуатацию во втором квартале этого года.

На станции «Спортивная» башкирской части Куйбышевской железной дороги построен новый пешеходный переход, сообщает пресс-служба госкомтранса региона.

- Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности, - говорится в сообщении госкомитета. - При строительстве перехода железнодорожники применили S-образную конструкцию. Ее особенность в том, что пешеход, проходя по «змеевидной» площадке перехода, невольно смотрит налево и направо, правильно оценивая дорожную ситуацию.

Помимо перехода на станции возведены крытые остановочные павильоны с кассовыми залами. Также здесь будет работать система автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электропоездов.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал этого года.

#Новости#Фотофакт#Город#Денис Объедкин
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