В Уфе на железной дороге построили новый пешеходный переход

На станции «Спортивная» башкирской части Куйбышевской железной дороги построен новый пешеходный переход, сообщает пресс-служба госкомтранса региона.
- Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности, - говорится в сообщении госкомитета. - При строительстве перехода железнодорожники применили S-образную конструкцию. Ее особенность в том, что пешеход, проходя по «змеевидной» площадке перехода, невольно смотрит налево и направо, правильно оценивая дорожную ситуацию.
Помимо перехода на станции возведены крытые остановочные павильоны с кассовыми залами. Также здесь будет работать система автоматизированной оплаты, контроля и учета проезда пассажиров электропоездов.
Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал этого года.