В Уфе на железной дороге построили новый пешеходный переход

- Переход оборудован световой и звуковой сигнализациями, резинокордовым настилом, ограждением и знаками безопасности, - говорится в сообщении госкомитета. - При строительстве перехода железнодорожники применили S-образную конструкцию. Ее особенность в том, что пешеход, проходя по «змеевидной» площадке перехода, невольно смотрит налево и направо, правильно оценивая дорожную ситуацию.