mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В России программа софинансирования ставки по ипотеке будет продлена - Путин

9 марта 2017, 17:27
Президент страны Владимир Путин заявил об этом на встрече с медиками в Брянске.

В России программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам, действие которой было завершено в конце прошлого года, будет продолжена, сообщают РИА Новости. Об этом на встрече с медиками в Брянке заявил президент страны Владимир Путин.

- Жилье, естественно, один из самых ключевых факторов, особенно для специалистов, которые переезжают к новому месту работы и жительства. Понятно, что это чисто субъектовые обязанности, но у нас есть и на федеральном уровне программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам, там некоторые другие вопросы. Мы будем это продолжать делать, конечно,- цитирует слова президента информагентство.

Напомним, что программа была принята в 2015 году из-за резкого снижения спроса на первичное жилье после кризиса, наступившего в конце 2014 года. Изначально ее действие было рассчитано на 1 год, но потом продлевалось.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07