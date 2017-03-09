В России программа софинансирования ставки по ипотеке будет продлена - Путин

- Жилье, естественно, один из самых ключевых факторов, особенно для специалистов, которые переезжают к новому месту работы и жительства. Понятно, что это чисто субъектовые обязанности, но у нас есть и на федеральном уровне программа софинансирования ставки по ипотечным кредитам, там некоторые другие вопросы. Мы будем это продолжать делать, конечно,- цитирует слова президента информагентство.