В Башкирии приостановили деятельность почти треть кирпичных заводов

В тоже время в регионе в прошлом году открыли новые производства стройматериалов, в том числе в Сибае ООО «Монолит» запустило производство гиперпрессованного кирпича мощностью 30 млн штук в год, ООО «Уралстройкерамика» восстановило в селе Малоустьинское кирпичный завод мощностью 10 млн штук в год.