В Башкирии приостановили деятельность почти треть кирпичных заводов

В Башкирии в прошлом году была приостановлена деятельность 10 кирпичных заводов из 34 действующих, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Это связано с низким спросом на стройматериалы.
В прошлом году в регионе мощности заводов были загружены лишь на 47,8%, а производство сократилось на 21% по сравнению с 2015 годом.
На складах осталось 16,7% от общего объема выпущенной продукции.
В тоже время в регионе в прошлом году открыли новые производства стройматериалов, в том числе в Сибае ООО «Монолит» запустило производство гиперпрессованного кирпича мощностью 30 млн штук в год, ООО «Уралстройкерамика» восстановило в селе Малоустьинское кирпичный завод мощностью 10 млн штук в год.
Госкомстрой республики в качестве одной из задач на 2017 год ставит - найти рынки сбыта продукции, сообщает издание.