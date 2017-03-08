В Башкирии два заместителя министра уволились из-за нарушений закона о коррупции

Два заместителя министра сельского хозяйства Башкирии уволились после представления о нарушениях антикоррупционного законодательства, сообщается на сайте прокуратуры.
Правоохранители обнаружили нарушения закона и вынесли представление об их устранении.
- Заместитель министра, курирующий отдел растениеводства, получал от коммерческой фирмы доход, сдавая ей в аренду земельный пай, - сообщили в прокуратуре. - Скрыв данный факт от руководителя, он восемь раз участвовал в решении министерством вопроса о выделении данной компании средств государственной поддержки.
Были выявлены и другие нарушения.
Другой заместитель министра сельского хозяйства, курирующий юридический отдел, и начальник отдела кадров уведомили руководство об осуществлении ими педагогической деятельности. Но позже они незаконно вошли в состав комиссии, которая проверила данные уведомления на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства.
- По результатам рассмотрения представления прокуратуры республики нарушения устранены, - сообщили в прокуратуре. - Начальник отдела кадров привлечен к дисциплинарной ответственности, двое заместителей министра уволились со службы.