В Башкирии два заместителя министра уволились из-за нарушений закона о коррупции

- Заместитель министра, курирующий отдел растениеводства, получал от коммерческой фирмы доход, сдавая ей в аренду земельный пай, - сообщили в прокуратуре. - Скрыв данный факт от руководителя, он восемь раз участвовал в решении министерством вопроса о выделении данной компании средств государственной поддержки.