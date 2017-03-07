Уфимцы собирают деньги на производство двигателя для малой авиации

Группа инженеров из Уфы уже в течение четырех лет занимается разработкой первого в России двигателя для малой авиации. В будущем они планируют создать опытно-конструкторское бюро и завод по серийному производству двигателей.
В прошлом году при поддержке фонда Бортникова ребята завершили проектирование трехмерной модели двигателя. Теперь они планируют изготовить его прототип, но столкнулись с проблемой нехватки денежных средств.
- В настоящее время команда работает над изготовлением прототипа. Двигатель проектировался с нуля. Для его изготовления необходима новая оснастка, что требует значительных вложений. Конечно, нескольких миллионов будет недостаточно для осуществления наших грандиозных планов, но мы двигаемся поступательно и будем собирать нужную сумму в несколько этапов, подробно отчитываясь за каждый этап на нашем сайте, говорит автор проекта Платон Маслов.
На эти цели сейчас инженерам нужно 3 млн руб. Эти деньги они решили собрать на российской краудфандинговой платформе Boomstarter.
Платон Маслов отмечает, что сейчас в России дела с малой авиацией, которая способна решать множество задач, обстоят не просто. По его словам, «сейчас импортные двигатели составляют до 90% стоимости летательного аппарата и говорить о развитии малой авиации сложно».