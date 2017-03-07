Уфимцы собирают деньги на производство двигателя для малой авиации

- В настоящее время команда работает над изготовлением прототипа. Двигатель проектировался с нуля. Для его изготовления необходима новая оснастка, что требует значительных вложений. Конечно, нескольких миллионов будет недостаточно для осуществления наших грандиозных планов, но мы двигаемся поступательно и будем собирать нужную сумму в несколько этапов, подробно отчитываясь за каждый этап на нашем сайте, говорит автор проекта Платон Маслов.