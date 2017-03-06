В Уфе в апреле отремонтируют канатную дорогу

Здесь должны провести техническое обслуживание и заменить канат. На ремонт дороги, которая обеспечивает доступ к паромной переправе, которой пользуются преимущественно владельцы садовых участков в районе поселков Дудкино, Карпово и Елкибаево, из бюджета города будет выделено 2 млн руб.