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В Уфе в апреле отремонтируют канатную дорогу

6 марта 2017, 17:14
На ремонт выделят 2 млн рублей.

В Уфе в апреле этого года отремонтируют пассажирскую канатную дорогу в районе остановки «Трамплин». Об этом сообщают в пресс-службе горсовета Уфы.

Здесь должны провести техническое обслуживание и заменить канат. На ремонт дороги, которая обеспечивает доступ к паромной переправе, которой пользуются преимущественно владельцы садовых участков в районе поселков Дудкино, Карпово и Елкибаево, из бюджета города будет выделено 2 млн руб.

Запуск канатной дороги в эксплуатацию будет осуществлён с началом навигации.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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