В Уфе в апреле отремонтируют канатную дорогу

В Уфе в апреле этого года отремонтируют пассажирскую канатную дорогу в районе остановки «Трамплин». Об этом сообщают в пресс-службе горсовета Уфы.
Здесь должны провести техническое обслуживание и заменить канат. На ремонт дороги, которая обеспечивает доступ к паромной переправе, которой пользуются преимущественно владельцы садовых участков в районе поселков Дудкино, Карпово и Елкибаево, из бюджета города будет выделено 2 млн руб.
Запуск канатной дороги в эксплуатацию будет осуществлён с началом навигации.