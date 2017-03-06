«Мерседесы» на парковке «Шератона»: маркетинговые войны с BMW или случайность?

В конце прошлой недели во время презентации новой модели автомобиля «БМВ» в уфимском «Шератоне» внимание блогосферы привлекло не только само мероприятие и сама новая машина, но и появление нескольких автомобилей конкурирующей марки «Mercedes-Benz» на прилегающей к отелю общественной парковке. На ряде ресурсов появились фотографии, на которых зафиксированы попытки каким-то образом задрапировать эти автомобили от взглядов гостей мероприятия другими транспортными средствами.
А малоизвестный пока блогер ufa24 предположил, что появление машин на парковке отеля произошло не случайно, а является элементом рекламного противостояния брендов и «выплексом партизанских войн» (орфография источника сохранена — mkset.ru).
Заинтригованные происходящим мы обратились за разъяснением подоплёки событий прошлого четверга к обеим дилерам марок, оказавшихся на общей парковке отеля.
Коммерческий директор компании «ТрансТехСервис» Тимур Валиуллин прокомментировал события прошлого четверга так:
«У нас есть все основания предполагать, что тестовые автомобили местного дилера Мерседес-Бенц оказались на парковке отеля Sheraton в день закрытой презентации BMW 5 серии неслучайно, но вместо pr-проекта, целью которого было поддержать его имидж, он поддержал наш. Благодаря вниманию к этой истории представителей общественности и СМИ, у нас появилась возможность еще раз бесплатно рассказать о новом BMW 5 серии жителям Башкирии».
Вот, что на наш запрос сообщил, в свою очередь, представитель «АРТ-Моторс» Максим Спиридонов:
«Мы удивлены и реакцией наших коллег из ТТС, и той тенденциозной шумихой, которая была раздута в блогосфере из случайного недоразумения, - сказал Спиридонов в разговоре с нашим корреспондентом. - По поводу наших автомобилей, оказавшихся на парковке отеля «Шератон» во время презентации, организованной ТТС, мы получили гневное письмо от представителя компании ТТС Юрия Поворова и ответили, что три частных автомобиля «Mercedes-Benz» находились на общедоступной парковке отеля, рассчитанной на 50 авто, практически в течение всего дня для съемок специального проекта телеканала «РБК-Уфа», чей офис находится в этом здании. Еще более удивительно то, что наличие трех автомобилей «Mercedes-Benz», которые никому не загораживали проезд, по мнению наших коллег, помешало гостям мероприятия насладиться презентацией нового баварца, - считает Спиридонов. - Мы с теплотой относимся к нашим коллегам и, чтобы в очередной раз подтвердить это, приглашаем в мае всех сотрудников уфимского дилерского центра BMW на официальное открытие нового крупнейшего в России центра Mercedes-Benz/AMG/smart на улице Рубежной, причём подчеркиваем, что будем рады зарезервировать парковочные места для их автомобилей любых марок, а в особенности — BMW».
Редакция ИА "Медиакорсеть" внимательно следит за развитием этого диалога двух брендов и берется выяснить, воспользуется ли дилер BMW предложенным дилером Mercedes-Benz паркововочным пространством во время открытия нового шоу-рума марки, запланированного на конец весны.
В приложении - письмо генерального директора "Mercedes-Benz Арт-Моторс-Юг" А.С.Шмергельского, составленное "по горячим следам" в день проведения мероприятия, которое его автор предложил нам процитировать без купюр для прояснения подоплеки происходящего:
Уважаемые коллеги из ТТС!
Разрешите поздравить Вас и ваших покупателей с выходом в свет нового транспортного средства компании бмв, презентация которого проходила сегодня в отеле «Sheraton Ufa»! Мы искренне рады, что вы выбрали эту площадку для проведения мероприятия, знакового для всех жителей Башкортостана, да и в целом всей страны.
По досадному недоразумению именно в этом здании находится офис уфимского представительства телеканала «РБК», где сегодня проходили съемки специального телепроекта канала и компании «Арт-моторс МБ», в которых были задействованы автомобили Mercedes-Benz GLS (семиместный внедорожник премиум-класса c лучшим в мире уровнем безопасности), Mercedes-Benz E-класс (это тот, который можно дистанционно парковать с мобильного) и Maybach (он просто восхитителен).
Позвольте заверить, что мы и предположить не могли, что презентация нового бмв будет проходить в четверг с 19:00, когда целевая аудитория данного автомобиля еще только заканчивает рабочий день. И, разумеется, не стали бы размещать на парковке отеля наши автомобили Mercedes-Benz, которые в итоге оттянули на себя внимание ваших гостей. В связи с чем приносим свои искренние извинения. Также уведомляем, что слоган «Лидеры могут позволить себе всё», написанный на бортах демонстрационных автомобилей Mercedes-Benz, является официальным слоганом текущей рекламной кампании и не был размещен нами специально. В свою очередь выражаем искреннее недоумение вашими сомнения в достоверности представленной нами информации о проведении съемок именно в это время и в этом месте.
Прилагаем официальное письмо телеканала «РБК-Уфа» с подтверждением этого факта. Желаем вам удачи в продажах и надеемся на дальнейшее плодотоворное сотрудничество наших компаний!
С уважением, Андрей Шмергельский