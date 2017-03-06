«Мерседесы» на парковке «Шератона»: маркетинговые войны с BMW или случайность?

«Мы удивлены и реакцией наших коллег из ТТС, и той тенденциозной шумихой, которая была раздута в блогосфере из случайного недоразумения, - сказал Спиридонов в разговоре с нашим корреспондентом. - По поводу наших автомобилей, оказавшихся на парковке отеля «Шератон» во время презентации, организованной ТТС, мы получили гневное письмо от представителя компании ТТС Юрия Поворова и ответили, что три частных автомобиля «Mercedes-Benz» находились на общедоступной парковке отеля, рассчитанной на 50 авто, практически в течение всего дня для съемок специального проекта телеканала «РБК-Уфа», чей офис находится в этом здании. Еще более удивительно то, что наличие трех автомобилей «Mercedes-Benz», которые никому не загораживали проезд, по мнению наших коллег, помешало гостям мероприятия насладиться презентацией нового баварца, - считает Спиридонов. - Мы с теплотой относимся к нашим коллегам и, чтобы в очередной раз подтвердить это, приглашаем в мае всех сотрудников уфимского дилерского центра BMW на официальное открытие нового крупнейшего в России центра Mercedes-Benz/AMG/smart на улице Рубежной, причём подчеркиваем, что будем рады зарезервировать парковочные места для их автомобилей любых марок, а в особенности — BMW».