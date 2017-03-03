В Башкирии вновь повысят плату за детский сад

Посещение ребенком детского сада в очередной раз подорожало. Правительство Башкирии вынесло постановление об максимальном размере оплаты на 2017 год. Для каждого муниципалитета он разный и варьируется от от 1070 до 2646 рублей в месяц. Дешевле всего водить ребенка в детский сад в Зилаирском районе, а дороже всего - в Уфе (2646 рублей, или на 126 рублей больше).