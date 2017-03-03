mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии вновь повысят плату за детский сад

3 марта 2017, 11:03
Правительство установило новые расценки для родителей.

Посещение ребенком детского сада в очередной раз подорожало. Правительство Башкирии вынесло постановление об максимальном размере оплаты на 2017 год. Для каждого муниципалитета он разный и варьируется от от 1070 до 2646 рублей в месяц. Дешевле всего водить ребенка в детский сад в Зилаирском районе, а дороже всего - в Уфе (2646 рублей, или на 126 рублей больше).

На втором месте по дороговизне детских садов – Уфимский район. Здесь за одного ребенка максимальная плата составляет 2448 рублей, это на 182 рубля больше, чем в прошлом году. В Стерлитамаке эта сумма составляет 2376 рублей против 2160 рублей в прошлом году.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07