В Уфе за два года обещают отремонтировать 135,35 км дорог на 72 улицах

Власти Уфы обещают в рамакх Программы комплексного развития транспортной инфраструктурыза 2017-2018 годы отремонтировать 135,35 км дорог общей площадью 2,19 млн кв м, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В 2017 году планируют отремонтировать 29 участков улично-дорожной сети протяженностью. Их протяженность составит 59,26 км, а общая площадь 1,11 тыс кв м.
В этом году, как следует из сообщения мэрии, будут ремонтировать участки улиц Сельско-Богородской, проспекта Октября, Жукова, Трамвайной, Сипайловской и др. Кроме этого планируется построить надземный пешеходный переход на автомобильной дороге «Уфа – Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник», установка дорожных знаков (60 шт), тротуарных ограждений (24 км), светофорных объектов (28 шт), монтаж камер фото-видеофиксации (16 шт).
- Кроме того в текущем году помимо Программы запланировано завершить ремонт автомобильной дороги «Уфа – Дема», Западной автомобильной дороги, продолжить работы по ремонту ул. Авроры, приступить к работам по ремонту проспекта Дружбы Народов (автомобильная дорога «Уфа – Затон»), - говорится в сообщении.
В следующем году власти обещают отремонтировать 43 участка улично-дорожной сети протяженностью 76,09 км. Их общая протяженность – 1,07 км, установку барьерного ограждения (3 км), тротуарных ограждений (20,5 км), светофорных объектов (15 шт), монтаж камер фото-видеофиксации (26 шт).
Общая протяженность существующей улично-дорожной сети Уфы составляет 1528 км. В рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры рассматривается 531,29 км (в том числе протяженность участков, перегруженных дорожным движением - 162,7 км.
В настощее время в Уфимской агломерации (Уфа и шесть прилегающих районов: Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Чишминский), по данным мэрии, насчитывается 129 очагов аварийности, из них 82 находятся в Уфе.
В итоге от реализации программы городские власти ждут снижение количества мест концентрации ДТП, привести в соответствие с нормативами участки дорожной сети города, а также увеличение доли граждан, отметивших улучшения ситуации в дорожной отрасли.
Как ранее сообщала «Медиакорсеть», первые аукционы на ремонт уфимских улиц должны пройти уже в марте. В настоящее время проходят конкурсы на отбор подрядчиков ремонта 16 улиц города. На эти средства выделено более 500 млн руб.