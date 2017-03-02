В Уфе за два года обещают отремонтировать 135,35 км дорог на 72 улицах

В этом году, как следует из сообщения мэрии, будут ремонтировать участки улиц Сельско-Богородской, проспекта Октября, Жукова, Трамвайной, Сипайловской и др. Кроме этого планируется построить надземный пешеходный переход на автомобильной дороге «Уфа – Аэропорт» в районе микрорайона «Спутник», установка дорожных знаков (60 шт), тротуарных ограждений (24 км), светофорных объектов (28 шт), монтаж камер фото-видеофиксации (16 шт).