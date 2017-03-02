Фильм из Башкирии впервые выходит в широкий российский прокат

Съемки фильма состоялись в Уфе летом и осенью 2016 года. Кроме узнаваемых и любимых уфимцами мест, в фильме были запечатлены реальные события, происходившие в городе - «Симфоническая ночь» и «Дизайн Маркет Уфа». Уфимцы смогут по-новому посмотреть на свой город, а люди, не посещавшие башкирскую столицу, после просмотра фильма непременно захотят приехать и влюбиться в Уфу, считают авторы фильма.