Фильм из Башкирии впервые выходит в широкий российский прокат

«Из Уфы с любовью!» является дебютной полнометражной картиной молодого, но уже заслужившего профессиональное и зрительское признание режиссёра Айнура Аскарова. Как говорят сами создатели фильма, «Из Уфы с любовью!» станет первым современным башкирским фильмом, выходящим во всероссийский прокат. Кинолента будет показываться в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, других регионов страны, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
Съемки фильма состоялись в Уфе летом и осенью 2016 года. Кроме узнаваемых и любимых уфимцами мест, в фильме были запечатлены реальные события, происходившие в городе - «Симфоническая ночь» и «Дизайн Маркет Уфа». Уфимцы смогут по-новому посмотреть на свой город, а люди, не посещавшие башкирскую столицу, после просмотра фильма непременно захотят приехать и влюбиться в Уфу, считают авторы фильма.
«Из Уфы с любовью!» – это лирическая комедия о любви, дружбе и о поиске ответа на вечный вопрос – «Что же такое счастье?» Также по словам авторов картины их фильм – признание в любви к родному городу.
Фильм снят на средства гранта главы Башкирии и при поддержке минкультуры республики.