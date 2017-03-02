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Башкирия заняла 14-ое место в рейтинге регионов России по долговой нагрузке

2 марта 2017, 14:57
У республики снизился уровень госдолга.

Башкирия по итогам 2016 года заняла 14-ое место среди российских регионов по долговой нагрузке, сообщает РИА Рейтинг. За год госдолг региона сократился на 3,9 процента.

Долговая нагрузка (отношение государственного долга к собственным доходам – прим.ред.) региона составила 18,5 процента. В сравнении с 2015 годом она сократилась на 3,8 процента.

В тройке лидеров рейтинга – Севастополь, Сахалинская область и Тюменская область. На последнем месте – Мордовия. Соседние с Башкирией регионы расположились ниже в списке. Так, Челябинская область – на 18-ом месте, Татарстан – на 30-ом, Оренбургская область на 31-ом.

- Суммарный объем государственного долга всех субъектов России по итогам 2016 года вырос на 1,5%, - говорится в пояснительной записке к рейтингу. - Согласно информации министерства финансов РФ, на 1 января 2017 года госдолг составил 2,353 триллиона рублей. Это самый минимальный прирост госдолга за последние несколько лет. В 2015 году госдолг регионов РФ вырос на 11 процентов, в 2014 году – на 20, в 2013 году – на 28,6.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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