Башкирия будет развивать «красный маршрут» и «зеленый» тур

Одним из перспективных направлений развития въездного туризма в регионе считают появление «красного маршрута» для туристов из Китая. Председатель госкомтуризма Башкирии Вячеслав Гилязитдинов сказал, что гостей из Поднебесной может заинтересовать посещение объектов, связанных с жизнью Ленина и изданием в Уфе первых номеров газеты «Искра» (1900 год). Также они могут посмотреть музей КГБ БАССР и музей УМПО, где выпускались двигатели для самолетов, помогавших освобождать Китай во время войны.
- Одна из основных проблем, это отсуствие чартерного рейса из Китая. Нами проведены переговоры и, возможно, уже летом появится чартер из китайского города Урумчи в Уфу, - сказал чиновник. – В неделю мы можем принимать по два борта с туристами из Китая, это примерно 500 человек. По нашим прогнозам ежегодно мы можем рассчитывать на 15 – 60 тысяч туристов из Поднебесной.
«Зеленый маршрут» сочетает экологический отдых и изучение исламских святынь. Он должен привлечь в Башкирию туристов из стран Ближнего Востока. По словам руководителя госкомтуризма, наша восточная ментальность должна привлечь жителей этих стран в Башкирию. Поэтому ряд уфимских отелей проводит подготовительную работу по сертификации не только «China Friendly», но и по стандарту Халяль, ориентированному на гостей с Востока. 12-дневный «зеленый маршрут» включает посещение мусульманских и православных святынь в Уфе, Чишминском, Давлекановском, Бурзянском и Учалинском районах. Ожидается, что спрос на него будет достаточно высоким, потому что такого продукта еще нет на российском рынке.