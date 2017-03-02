Башкирия будет развивать «красный маршрут» и «зеленый» тур

«Зеленый маршрут» сочетает экологический отдых и изучение исламских святынь. Он должен привлечь в Башкирию туристов из стран Ближнего Востока. По словам руководителя госкомтуризма, наша восточная ментальность должна привлечь жителей этих стран в Башкирию. Поэтому ряд уфимских отелей проводит подготовительную работу по сертификации не только «China Friendly», но и по стандарту Халяль, ориентированному на гостей с Востока. 12-дневный «зеленый маршрут» включает посещение мусульманских и православных святынь в Уфе, Чишминском, Давлекановском, Бурзянском и Учалинском районах. Ожидается, что спрос на него будет достаточно высоким, потому что такого продукта еще нет на российском рынке.