Сергей Семак объяснил причину отсутствия Беленова во время матча с "Анжи"

Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему новый вратарь команды Александр Беленов не вышел на поле в составе "Уфы" в кубковом матче четвертьфинала против "Анжи".
- Это является одним из условий контракта, - сказал Сергей Семак. - Он не может выходить против своей бывшей команды ни в Кубке, ни в чемпионате. Иначе нам грозят большие штрафы.
Напомним, сегодня, 1 марта "Уфа" на своем поле обыграла "Анжи" - 1:0, и вышла в полуфинал Кубка России по футболу. Это высшее кубковое достижение уфимского клуба в своей истории.