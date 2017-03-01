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Сергей Семак объяснил причину отсутствия Беленова во время матча с "Анжи"

1 марта 2017, 23:11
Это является одним из условий контракта.

Главный тренер ФК "Уфа" Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил, почему новый вратарь команды Александр Беленов не вышел на поле в составе "Уфы" в кубковом матче четвертьфинала против "Анжи".

- Это является одним из условий контракта, - сказал Сергей Семак. - Он не может выходить против своей бывшей команды ни в Кубке, ни в чемпионате. Иначе нам грозят большие штрафы.

Напомним, сегодня, 1 марта "Уфа" на своем поле обыграла "Анжи" - 1:0, и вышла в полуфинал Кубка России по футболу. Это высшее кубковое достижение уфимского клуба в своей истории.

#Новости#Болеем за наших#Спорт#Денис Объедкин
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