Рустэм Хамитов: Мы не можем больше сокращать льготы

Глава Башкирии, выступая в Сочи на встрече губернаторов с Дмитрием Медведевым отметил, что в «плане сокращения льгот республика подошла к пределу и есть понимание, что социальные льготы трогать нельзя. Если государство не поможет малоимущим, инвалидам и пожилым, то кто ещё поможет?»