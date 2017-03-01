Рустэм Хамитов: Мы не можем больше сокращать льготы

Глава Башкирии, выступая в Сочи на встрече губернаторов с Дмитрием Медведевым отметил, что в «плане сокращения льгот республика подошла к пределу и есть понимание, что социальные льготы трогать нельзя. Если государство не поможет малоимущим, инвалидам и пожилым, то кто ещё поможет?»
- Оптимизация, экономия сегодня, пожалуй, наиболее действенный инструмент бюджетной политики. В этой части понимаем, что оптимизация должна быть не в ущерб людям. «По-живому» резать нельзя. А надо в этом направлении спокойно, чётко, продуманно работать, - отметил глава региона.