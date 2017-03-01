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Рустэм Хамитов: Мы не можем больше сокращать льготы

1 марта 2017, 11:24
С 2012 года региональные льготы сократились в два раза – с 6 до 3 млрд рублей.

Глава Башкирии, выступая в Сочи на встрече губернаторов с Дмитрием Медведевым отметил, что в «плане сокращения льгот республика подошла к пределу и есть понимание, что социальные льготы трогать нельзя. Если государство не поможет малоимущим, инвалидам и пожилым, то кто ещё поможет?»

- Оптимизация, экономия сегодня, пожалуй, наиболее действенный инструмент бюджетной политики. В этой части понимаем, что оптимизация должна быть не в ущерб людям. «По-живому» резать нельзя. А надо в этом направлении спокойно, чётко, продуманно работать, - отметил глава региона.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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