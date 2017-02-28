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Власти Башкирии подписали соглашение с ВТБ о строительстве Восточного выезда из Уфы

28 февраля 2017, 08:40
Договор подписан на форуме в Сочи.

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов 27 февраля на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2017» и председатель правления Банка ВТБ Андрей Костицин подписали протокол о взаимодействии по реализации концессионного проекта «Восточный выезд» в Уфе. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте главы РБ.

Срок реализации проекта – 25 лет. Он включает в себя финансирование, проектирование, строительство и последующую эксплуатацию платной автомобильной дороги регионального значения в Башкирии.

Концессионеру предстоит завершить строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км, которое было начато еще в 1992 году, а также строительство мостового перехода длиной 2,5 км, автомобильной дороги протяжённостью 14 км, примыкающей к федеральной трассе М-5 «Урал», пунктов взимания платы и создание системы управления дорожным движением и строительство специализированного дорожно-эксплуатационного предприятия.

– Это очень важное событие для Башкортостана. Практически начинается реализация важнейшего инфраструктурного проекта, который должен решить транспортные проблемы Уфы, соединив при этом через город две федеральные трассы М-5 и М-7. Это даст мощный толчок социально-экономическому развитию пригородов башкирской столицы, - сказал Рустэм Марданов.

– Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана. Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон». Кстати, в Башкортостане по этому принципу уже построен новый автомобильный мост через реку Белая, – добавил министр транспорта России Максим Соколов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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