Власти Башкирии подписали соглашение с ВТБ о строительстве Восточного выезда из Уфы

– Этот проект имеет важное значение не только для Уфы и Башкортостана. Он придаст новое качество и федеральной инфраструктуре, связав две федеральные трассы. При этом строительство будет частично финансироваться за счёт платёжной системы «Платон». Кстати, в Башкортостане по этому принципу уже построен новый автомобильный мост через реку Белая, – добавил министр транспорта России Максим Соколов.