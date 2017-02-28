В Уфе начинаются театральные вечера

Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный первый и дошедший в отрывках второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: герои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и бедами. А игра признанных актёров театра Маяковского, среди которых Игорь Костолевский и Светлана Немоляева, смогут оживить написанные полтора века назад строки.