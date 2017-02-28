mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе начинаются театральные вечера

28 февраля 2017, 06:08
Постановки лучших театральных трупп России можно будет наблюдать на огромном экране кинокомплекса «Искра IMAX» в режиме реального времени.

Кинокомплекс «Искра IMAX» открывает театральный сезон. Первая премьера состоится 21 марта - постановка Московского академического театра имени Владимира Маяковского «Мертвые души». Уфимцы смогут увидеть шедевр Николая Гоголя в режиме прямой трансляции на огромном экране кинокомплекса "Искра IMAX".

Впервые в сценической истории «Мертвых душ» на сцене воплощены оба тома поэмы: хрестоматийный первый и дошедший в отрывках второй. Замысел Гоголя раскрывается в его подлинности: герои произведения предстают перед зрителями не как карикатуры (так их называла «прогрессивная» критика на протяжении полутора веков), а как живые люди со своими слабостями и своей болью, радостями и бедами. А игра признанных актёров театра Маяковского, среди которых Игорь Костолевский и Светлана Немоляева, смогут оживить написанные полтора века назад строки.

Спектакль проходит в рамках одного из социальных проектов, в которых кинокомплекс принимает участие, поэтому стоимость билетов вас приятно удивит.

Приобрести билеты можно на сайте kinoufa.ru и в кассах кинокомплекса.

#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07