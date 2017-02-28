mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Инвестфорум в Сочи: В Белорецке будут развивать туризм

28 февраля 2017, 11:34
А в Учалах и Белебее – строить коммунальную инфраструктуру.

Правительство Башкирии на инвестиционном форуме 27 февраля в Сочи заключило ряд соглашений с муниципалитетами республики и крупными промышленными предприятиями по реализации перспективных инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.

Договоры заключены с ООО «Башкирская лесопромышленная компания», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО «Лесопромышленная компания «Селена», ООО «Машиностроительный завод «РИВС», ООО «Башкирская мясная компания», ООО «АСТЕХ Индастриз» и ООО «Времена года».

- Стороны в рамках своих компетенций намерены осуществлять взаимодействие по реализации перспективных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для технической и технологической поддержки работы предприятий дорожно-строительного комплекса республики, - отмечается в сообщении.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07