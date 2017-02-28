Инвестфорум в Сочи: В Белорецке будут развивать туризм

- Стороны в рамках своих компетенций намерены осуществлять взаимодействие по реализации перспективных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для технической и технологической поддержки работы предприятий дорожно-строительного комплекса республики, - отмечается в сообщении.