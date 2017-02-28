Инвестфорум в Сочи: В Белорецке будут развивать туризм

Правительство Башкирии на инвестиционном форуме 27 февраля в Сочи заключило ряд соглашений с муниципалитетами республики и крупными промышленными предприятиями по реализации перспективных инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы Башкирии.
Договоры заключены с ООО «Башкирская лесопромышленная компания», ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО «Лесопромышленная компания «Селена», ООО «Машиностроительный завод «РИВС», ООО «Башкирская мясная компания», ООО «АСТЕХ Индастриз» и ООО «Времена года».
- Стороны в рамках своих компетенций намерены осуществлять взаимодействие по реализации перспективных инвестиционных проектов в области глубокой переработки древесины и развития туризма в Белорецком районе, по строительству объектов коммунальной инфраструктуры в Учалах и Белебее, по созданию сервисного центра для технической и технологической поддержки работы предприятий дорожно-строительного комплекса республики, - отмечается в сообщении.