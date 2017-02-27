Стало известно, сколько лет жителю Башкирии придется копить на квартиру

Эксперты портала «Мир квартир» выяснили, сколько лет нужно будет среднестатистическому жителю Башкирии копить деньги для того, чтобы купить квартиру. Средняя стоимость квартиры в регионе, по данным исследователей, составляет 3,29 млн руб, а средняя заработная плата - 27 тыс руб. Таким образом, копить придется 9,9 лет.
Больше всего на квартиру придется копить жителю Москвы – 13,6 лет, а меньше всего (2,1 год) – жителю Чукотского автономного округа. Жителю соседнего с Башкирией Татарстана на квартиру нужно копить 10,8 лет.
- Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье, - рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.
При подсчетах использовались данные средней заработной платы по регионам, взятые в Федеральной службе государственной статистики, и средние цены в базе объектов портала Mirkvartir.ru на первичном и вторичном рынках.