Стало известно, сколько лет жителю Башкирии придется копить на квартиру

- Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье, - рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.