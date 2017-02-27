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Стало известно, сколько лет жителю Башкирии придется копить на квартиру

27 февраля 2017, 15:48
Эксперты утверждают, что копить придется почти 10 лет.

Эксперты портала «Мир квартир» выяснили, сколько лет нужно будет среднестатистическому жителю Башкирии копить деньги для того, чтобы купить квартиру. Средняя стоимость квартиры в регионе, по данным исследователей, составляет 3,29 млн руб, а средняя заработная плата - 27 тыс руб. Таким образом, копить придется 9,9 лет.

Больше всего на квартиру придется копить жителю Москвы – 13,6 лет, а меньше всего (2,1 год) – жителю Чукотского автономного округа. Жителю соседнего с Башкирией Татарстана на квартиру нужно копить 10,8 лет.

- Мы смоделировали гипотетическую ситуацию, при которой для покупки недвижимости целиком откладывается зарплата только одного из членов семьи, при этом не учитываются его доходы помимо основного заработка, набегающие банковские проценты и возможность взять ипотеку или продать уже имеющееся жилье, - рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

При подсчетах использовались данные средней заработной платы по регионам, взятые в Федеральной службе государственной статистики, и средние цены в базе объектов портала Mirkvartir.ru на первичном и вторичном рынках.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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