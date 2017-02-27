Долги жителей Башкирии за тепло достигли критической отметки

Главными виновниками стремительного роста неплатежей стали жилищные и бюджетные организации. Так в январе долги управляющих компаний и ТСЖ выросли на 890 миллионов и достигли 4,26 миллиарда рублей. Просрочка на сегодня есть у 79 процентов всех организаций. Хуже всего ситуация обстоит в Уфе и Стерлитамаке.