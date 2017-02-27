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Долги жителей Башкирии за тепло достигли критической отметки

27 февраля 2017, 10:49
Больше всего задолжали жилищные и бюджетные организации.

На начало февраля общая задолженность потребителей за тепло и горячую воду достигла критической отметки в 6,57 милиарда рублей, сообщает пресс-служба «БашРТС». За месяц она увеличилась на рекордные 1,2 миллиарда.

Главными виновниками стремительного роста неплатежей стали жилищные и бюджетные организации. Так в январе долги управляющих компаний и ТСЖ выросли на 890 миллионов и достигли 4,26 миллиарда рублей. Просрочка на сегодня есть у 79 процентов всех организаций. Хуже всего ситуация обстоит в Уфе и Стерлитамаке.

В число крупных должников входит большинство УЖХ районов Уфы с общей задолженностью 1,81 миллиарда рублей. Наращивают долги и относительно небольшие жилищные организации. В Уфе к ним относятся:

- «УК «Уютный дом»,

- «ЖЭУ №64»,

- «ЖЭУ-66»,

- «УправКом»,

- «УК «Жилфонд».

В Стерлитамаке - это ООО «Управляющая компания «ТЖХ», «БЖИ+» и «Жилкомсервис».

У бюджетных организаций долги выросли на 228,8 миллиона и составили 500,5 миллиона рублей.

- Резкий рост задолженности отчасти связан с сезонным характером потребления тепловой энергии, - пояснила замдиректора «БашРТС» по сбыту – директор филиала «Теплосбыт» Ирина Попова. - Однако основной причиной роста всё же являются несвоевременные расчёты. Имеется целый ряд злостных неплательщиков из числа жилищных предприятий, которые месяцами наращивают долги. С ними мы ведём борьбу в судебном порядке, а в отношении бюджетных и коммерческих организаций намерены усилить меры в виде ограничения и отключения подачи отопления.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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