В Уфе в грядущие праздники на площади представят военную реконструкцию

23 февраля в 12:00 в парке «Ватан» за Конгресс-Холлом пройдет фестиваль «Защитники Отечества». В программе будет военная реконструкция от воспитанников военно-патриотических клубов города, также ожидается концертная программа.
Из Сибая приедут родственники погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца рядового Красной Армии Овсянникова Ильи Семеновича, которым передадут его личные вещи. Родственники приедут в Уфу, чтобы принять вещи своего фронтовика.
Неподалеку от фестиваля, на ул. Заки Валиди, 3, пройдет хоккейный турнир «Дворовая Лига», который начнется в 12:45. Приглашаются все мальчишки.