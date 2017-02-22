В Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

25 февраля – проезжая часть автодороги по ул. Правды, от ул. Таллиннская до ул. М. Джалиля и на проезжей части автодороги по ул. Ухтомского, от ул. Правды до ул. Островского; на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.