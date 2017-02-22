25 и 26 февраля в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в пресс-службе администрации города. На ярмарках с 10:00 до 16:00 можно будет купить овощи, мясо, молочную и другую продукцию. Ярмарки пройдут по следующим адресам:
25 февраля – проезжая часть автодороги по ул. Правды, от ул. Таллиннская до ул. М. Джалиля и на проезжей части автодороги по ул. Ухтомского, от ул. Правды до ул. Островского; на площади перед Дворцом Молодежи по ул. 50 лет Октября, 21.
25 и 26 февраля - аллея по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского, и на площади перед Дворцом им. С. Орджоникидзе.