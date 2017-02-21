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На углубление реки Стерля в Башкирии выделят 52 миллиона рублей

21 февраля 2017, 12:14
Средства выделят из федерального бюджета.

Башкирия получит из федерального бюджета 52 миллиона рублей на углубление реки Стерля, следует из сообщения министерства экологии и природопользования Башкирии. В текущем году здесь планируется начать работы по расчистке и дноуглублению.

Общая протяженность участка реки, где планируется провести работы, составит 5 километров. Участок в черте города Стерлитамак – от моста по улице Водолаженко до улицы Садовая.

- Благодаря реализации мероприятия удастся защитить от негативного воздействия вод 867 домов, в которых проживает более 2700 человек, отмечается в сообщении пресс-службы.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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