На углубление реки Стерля в Башкирии выделят 52 миллиона рублей

Башкирия получит из федерального бюджета 52 миллиона рублей на углубление реки Стерля, следует из сообщения министерства экологии и природопользования Башкирии. В текущем году здесь планируется начать работы по расчистке и дноуглублению.
Общая протяженность участка реки, где планируется провести работы, составит 5 километров. Участок в черте города Стерлитамак – от моста по улице Водолаженко до улицы Садовая.
- Благодаря реализации мероприятия удастся защитить от негативного воздействия вод 867 домов, в которых проживает более 2700 человек, отмечается в сообщении пресс-службы.