Минздрав Башкирии в прошлом году сэкономил 618,9 миллионов

В прошлом году проводились мероприятия по привлечению средств государственных внебюджетных фондов, благотворительных средств и средств по договору «Пожертвование». Благодаря этой программе минздраву удалось сэкономить более 67 млн руб. Еще 60 млн руб. сэкономили по направлению «Управление подведомственной сетью».