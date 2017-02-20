Минздрав Башкирии в прошлом году сэкономил 618,9 миллионов

Министерству здравоохранения Башкирии в прошлом году удалось сэкономить 618,9 млн руб., что выше плановых значений на 49%, сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на главу Анвара Бакирова.
- Мероприятия «дорожной карты» Минздрава РБ были направлены на оптимизацию бюджетных расходов, сокращение нерезультативных расходов, увеличение доходов за счет имеющихся резервов, - следует из сообщения.
Больше всего денег – 238 млн руб. – удалось сэкономить за счет проведения совместных конкурсных процедур по основным видам закупок в рамках направления «Повышение эффективности государственных закупок».
Экономический эффект от направления «Повышение эффективности труда» составил 195 млн руб.
В прошлом году проводились мероприятия по привлечению средств государственных внебюджетных фондов, благотворительных средств и средств по договору «Пожертвование». Благодаря этой программе минздраву удалось сэкономить более 67 млн руб. Еще 60 млн руб. сэкономили по направлению «Управление подведомственной сетью».
14 млн руб. сэкономили на передаче непрофильных функций на аутсорсинг либо их централизацию. Сегодня услуги по клинингу, питанию и техническому обслуживанию переданы в руки частных компаний.
Еще 2 млн руб. сэкономлено за счет реализации мероприятий по снижению потребления энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.
Экономический эффект направления «Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета РБ» составил 1,5 млн руб.