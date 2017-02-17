В Уфе купить квартиру стало проще

Теперь желающие приобрести квартиры от Группы Компаний «Рассвет» (в ЖК «Дубрава», ЖК «Серебряный ручей» и ЖК «Достоевский») могут сделать это без первоначального взноса.
Группа Компаний «Рассвет» стабильно входит в тройку крупнейших застройщиков Башкортостана. Результатом ее деятельности является сдача в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилых и более 60 000 квадратных метров коммерческих площадей. Сдано более 5 000 квартир.
Одним из крупнейших объектов застройщика в Уфе является жилой комплекс «Серебряный ручей», состоящий из двух микрорайонов: «Дема-8», уже полностью заселенным, и «Дема-9», который находится на стадии строительства. Комплекс привлекает жителей не только расположением в экологически чистом районе, но и широким выбором планировок, а также наличием собственных детского сада и школы.
Поклонники жизни в центре по достоинству оценили жилой комплекс «Достоевский», возвышающийся в самом сердце столицы Уфы. В нескольких корпусах разной этажности расположены комфортные квартиры улучшенной планировки с кухнями от 10 до 15 квадратных метров. На закрытой территории функционирует двухуровневый подземный паркинг. Хорошо развитая инфраструктура вблизи комплекса позволяет его жителям пользоваться широким спектром услуг в шаговой доступности от дома.
Тем, кто стремится переехать за город, подойдет жилой комплекс «Дубрава», расположенный в 30 километрах от Уфы. На выбор покупателям предлагаются два вида отделки: чистовая и получистовая, а при покупке квартиры на первом этаже вместе с ней новосел получает небольшой земельный участок, выйти к которому можно прямо из квартиры.
Подробности можно узнать в офисе продаж, расположенном по адресу: г.Уфа, Проспект Салавата Юлаева, 47 (Бизнес-центр «Салават Юлаев»), 1 этаж или по телефону: +7 (347) 200-05-85.