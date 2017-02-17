В Уфе купить квартиру стало проще

Одним из крупнейших объектов застройщика в Уфе является жилой комплекс «Серебряный ручей», состоящий из двух микрорайонов: «Дема-8», уже полностью заселенным, и «Дема-9», который находится на стадии строительства. Комплекс привлекает жителей не только расположением в экологически чистом районе, но и широким выбором планировок, а также наличием собственных детского сада и школы.