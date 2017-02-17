Молодежь Башкирии призывают на «Виртуальный фронт»

Молодежный парламент Госдумы запустил всероссийскую акцию «Виртуальный фронт», принять участие в которой может каждый. Ее цель – заполнить интернет-энциклопедию "Википедию" информацией о подвигах и достижениях российского народа. Идея возникла после проведения теста по истории Отечества, в котором проверили свои знания более 250 тысяч человек.
- Качество наших знаний зависит от источников информации, из которых мы их получаем, - отмечает руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!», заместитель председателя Молодежного парламента Мария Воропаева. - По опросам «Википедией» пользуются до 50 процентов пользователей. Мы провели анализ и увидели, что во многих случаях информации не только не достаточно, она носит неполный и недостоверный характер.
Стать членом команды «Виртуального фронта» можно направив подготовленную статью для размещения региональному координатору. После предварительной проверки она будет размещаться в Википедии, а на фото будет добавляться логотип акции.
Итоги акции будут подведены в сентябре.