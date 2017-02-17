Молодежь Башкирии призывают на «Виртуальный фронт»

- Качество наших знаний зависит от источников информации, из которых мы их получаем, - отмечает руководитель проекта «Каждый день горжусь Россией!», заместитель председателя Молодежного парламента Мария Воропаева. - По опросам «Википедией» пользуются до 50 процентов пользователей. Мы провели анализ и увидели, что во многих случаях информации не только не достаточно, она носит неполный и недостоверный характер.