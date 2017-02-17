Госкомтранс Башкирии отобрал партнера по восточному выезду в Уфе

Концессионное соглашение по строительству восточного выезда из Уфы будет заключено с «Башкирской концессионной компаний» (БКК). Это единственный участник второго этапа конкурса, сообщает пресс-служба госкомтранса республики. Соответствующий приказ подписал первый зампредседателя ведомство, само соглашение планируется подписать в мае.