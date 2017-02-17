mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Госкомтранс Башкирии отобрал партнера по восточному выезду в Уфе

17 февраля 2017, 10:21
Подписать концессионное соглашение планируется в начале мая.

Концессионное соглашение по строительству восточного выезда из Уфы будет заключено с «Башкирской концессионной компаний» (БКК). Это единственный участник второго этапа конкурса, сообщает пресс-служба госкомтранса республики. Соответствующий приказ подписал первый зампредседателя ведомство, само соглашение планируется подписать в мае.

- В течение пяти рабочих дней единственному участнику будет направлено уведомление с предложением о заключении концессионного соглашения, - пояснили в госкмотрансе. - Далее начнется переговорный процесс по обсуждению условий соглашения.

Согласно соглашению планируется построить автодорожный тоннель протяженностью 1,2 километра и мост через реку Уфу длиной 2,5 километра. Также предусмотрена автомобильная дорога в 14 километров. Это будет новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07