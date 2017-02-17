Госкомтранс Башкирии отобрал партнера по восточному выезду в Уфе

Концессионное соглашение по строительству восточного выезда из Уфы будет заключено с «Башкирской концессионной компаний» (БКК). Это единственный участник второго этапа конкурса, сообщает пресс-служба госкомтранса республики. Соответствующий приказ подписал первый зампредседателя ведомство, само соглашение планируется подписать в мае.
- В течение пяти рабочих дней единственному участнику будет направлено уведомление с предложением о заключении концессионного соглашения, - пояснили в госкмотрансе. - Далее начнется переговорный процесс по обсуждению условий соглашения.
Согласно соглашению планируется построить автодорожный тоннель протяженностью 1,2 километра и мост через реку Уфу длиной 2,5 километра. Также предусмотрена автомобильная дорога в 14 километров. Это будет новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 «Урал».