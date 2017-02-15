mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В 2016 году выплаты членам правления «Башнефти» превысили 1 млрд рублей

15 февраля 2017, 16:18
Это в 2,6 раза больше, чем в 2015.

В 2016 году выплаты членам правления Башнефти в 2,6 раза превысили выплаты за 2015 год и составил 1 млрд руб., сообщает Интерфакс. Расходы на заработную плату составили 2,34,7 млн руб., премии – 697,5 млн руб., иные виды вознаграждений – 137 млн руб.

При этом вознаграждений членам правления, работающих в органах управления «Башнефти» или ее дочках не выплачивается.

Вознаграждение членам совета директоров «Башнефти» в 2016 году составило 51,2 млн руб., в то время как в 2015 – 63,1 млн руб.

«Роснефть» купила «Башнефть» в середине октября прошлого года. На следующий день после закрытия сделки весь состав правления был отправлен в отставку. В состав правления в настоящее время входит 7 человек.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07