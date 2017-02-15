Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля

16 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам. На время уборки снега с 9,00 до 17,00 автовладельцев просят убрать свои автомобили.
Орджоникидзевский район:
уборка дворов:
ул. Космонавтов, 5,
Борисоглебская, 21/1,
Калинина, 3,
Репина, 4,
Кольцевая, 201/4,
Блюхера, 12,
Свободы, 27/1,
А. Макарова, 14/1,
Интернациональная, 25,
бульвар Славы, 4,
проспект Октября, 162/1а;
очистка кровель домов:
ул. Космонавтов, 5, 13,
Борисоглебская, 28/1,
Кольцевая, 113, 113/1,
Репина, 4,
Свободы, 27/1,
1629 км, 4,
Интернациональная, 25,
Кремлевская, 55,
бульвар Славы, 4,
проспект Октября, 162/1а.
Октябрьский район:
уборка дворов:
ул. Шафиева, 12, 14,
Р. Зорге, 31, 73, 73а, 74,
Комсомольская, 153, 153/1,
Российская, 43/7, 43/8, 45/3, 92, 94,
Лесной проезд, 6/1, 6/2, 6/3;
очистка кровель домов:
проспект Октября,63/2, 124/3, 136,
ул. Парковая, 6/1,
50 лет СССР, 31,
Лесной проезд, 14;
мкр. Сипайлово
ул. Б.Бикбая, 22, 26, 27,29,
Ю. Гагарина, 28/1, 28/244/1, 46/2, 48, 53,
М. Рыльского, 17.
Кировский район:
ул. Г. Горбатова, 9,
Свердлова, 56,
Менделеева, 7/1,
Достоевского, 112,
Авроры, 11, 11/1а,
Геологов, 51/2.
Советский район:
проспект Октября, 6/3, 24/1, 53,
ул. Айская, 69/1,
Пархоменко, 8, 131,
Левченко, 6, 8,
Мингажева 158,
Обская, 14, 16,
С. Злобина, 46/6.
Калининский район:
уборка дворов:
ул. Первомайская, 58, 58/1, 91, 93,
С. Вострецова, 8, 8/1,
Ушакова 70, 70/1, 72/1,
Коммунальная, 5, 6,
Сельская Богородская 45, 47,
Т. Янаби 49/2, 49/3,
Интернациональная, 77, 79;
очистка кровель домов:
ул. Интернациональная, 133, 135,
Кольцевая, 132, 134, 138, 140,
К. Хакимова, 5, 6,
Черниковская, 46, 48, 50,
Майская, 7, 9а,
Коммунальная, 7, 8,
Сельская Богородская, 45, 47,
Ульяновых, 26,
Шумавцова, 1,
Индустриальное шоссе 123, 125.
Ленинский район:
уборка дворов:
ул. Гоголя, 53,
Ленина, 72,
Летчиков, 4/1,
Султанова, 8,
Нуриманова, 1/1
очистка кровель домов:
ул. Султанова, 30,
Ленина, 72,
Пожарского, 299,
Лесопильная, 29,
Аральская, 30.
Демский район:
уборка дворов:
ул. Дагестанская 17/1,
Мусоргского7,
Правды 4/1, 8/1,
Островского 18/1,
Левитана 36;
очистка кровель домов:
ул. Таллинская 28/1,
М. Джалиля, 10,
Центральная, 22, 22а.