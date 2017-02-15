mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Мэрия опубликовала график уборки дворов Уфы на 16 февраля

15 февраля 2017, 10:49
На время уборки снега автовладельцев просят убрать свои автомобили.

16 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам. На время уборки снега с 9,00 до 17,00 автовладельцев просят убрать свои автомобили.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов:

ул. Космонавтов, 5,

Борисоглебская, 21/1,

Калинина, 3,

Репина, 4,

Кольцевая, 201/4,

Блюхера, 12,

Свободы, 27/1,

А. Макарова, 14/1,

Интернациональная, 25,

бульвар Славы, 4,

проспект Октября, 162/1а;

очистка кровель домов:

ул. Космонавтов, 5, 13,

Борисоглебская, 28/1,

Кольцевая, 113, 113/1,

Репина, 4,

Свободы, 27/1,

1629 км, 4,

Интернациональная, 25,

Кремлевская, 55,

бульвар Славы, 4,

проспект Октября, 162/1а.

Октябрьский район:

уборка дворов:

ул. Шафиева, 12, 14,

Р. Зорге, 31, 73, 73а, 74,

Комсомольская, 153, 153/1,

Российская, 43/7, 43/8, 45/3, 92, 94,

Лесной проезд, 6/1, 6/2, 6/3;

очистка кровель домов:

проспект Октября,63/2, 124/3, 136,

ул. Парковая, 6/1,

50 лет СССР, 31,

Лесной проезд, 14;

мкр. Сипайлово

ул. Б.Бикбая, 22, 26, 27,29,

Ю. Гагарина, 28/1, 28/244/1, 46/2, 48, 53,

М. Рыльского, 17.

Кировский район:

ул. Г. Горбатова, 9,

Свердлова, 56,

Менделеева, 7/1,

Достоевского, 112,

Авроры, 11, 11/1а,

Геологов, 51/2.

Советский район:

проспект Октября, 6/3, 24/1, 53,

ул. Айская, 69/1,

Пархоменко, 8, 131,

Левченко, 6, 8,

Мингажева 158,

Обская, 14, 16,

С. Злобина, 46/6.

Калининский район:

уборка дворов:

ул. Первомайская, 58, 58/1, 91, 93,

С. Вострецова, 8, 8/1,

Ушакова 70, 70/1, 72/1,

Коммунальная, 5, 6,

Сельская Богородская 45, 47,

Т. Янаби 49/2, 49/3,

Интернациональная, 77, 79;

очистка кровель домов:

ул. Интернациональная, 133, 135,

Кольцевая, 132, 134, 138, 140,

К. Хакимова, 5, 6,

Черниковская, 46, 48, 50,

Майская, 7, 9а,

Коммунальная, 7, 8,

Сельская Богородская, 45, 47,

Ульяновых, 26,

Шумавцова, 1,

Индустриальное шоссе 123, 125.

Ленинский район:

уборка дворов:

ул. Гоголя, 53,

Ленина, 72,

Летчиков, 4/1,

Султанова, 8,

Нуриманова, 1/1

очистка кровель домов:

ул. Султанова, 30,

Ленина, 72,

Пожарского, 299,

Лесопильная, 29,

Аральская, 30.

Демский район:

уборка дворов:

ул. Дагестанская 17/1,

Мусоргского7,

Правды 4/1, 8/1,

Островского 18/1,

Левитана 36;

очистка кровель домов:

ул. Таллинская 28/1,

М. Джалиля, 10,

Центральная, 22, 22а.

#Новости#Город#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
«Как детям сдавать экзамены?»: в Башкирии школьники остались без математики
Вчера, 16:07