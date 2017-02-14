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«Роснефть» будет срочно вкладывать средства в ремонт уфимских НПЗ

14 февраля 2017, 17:53
Заводы, которые построены в начале 1940-х, сильно изношены.

«Роснефть» столкнулась с необходимостью срочно вкладывать допонительные средства в ремонт уфимских НПЗ из-за участившихся аварий, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на Reuters. В этом году, по данным источника Reuters, в капитальный ремонт уфимских НПЗ для поддержания безаварийности планируется вложить около 100 млн. долларов. Это почти треть от общей суммы вложений в переработку в 2016 году. Источник также отметил, что «надежность (уфимских НПЗ) вызывает очень большое беспокойство». В «Роснефти» уточнили, что аудит активов «Башнефти» был проведен только после их приобретения. Выяснилось, что «значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии». В Роснефти считают, что предыдущий менеджмент «Башнефти» не вкладывал необходимых средств в модернизацию и ремонт оборудования, а информация о размере выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров.

Уфимские НПЗ были построены в конце 1930-х – начале 1940-х годов. В настоящее время они сильно изношены. С начала года на заводах «Башнефти» произошло уже три аварии. В июле прошлого года на НПЗ «Уфанефтехим» произошел пожар, в котором погибли шесть человек. По словам источников издания, восстановление процессов на гидрокрекинге произойдет не ранее 2018-2019 годов.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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