«Роснефть» будет срочно вкладывать средства в ремонт уфимских НПЗ

«Роснефть» столкнулась с необходимостью срочно вкладывать допонительные средства в ремонт уфимских НПЗ из-за участившихся аварий, сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на Reuters. В этом году, по данным источника Reuters, в капитальный ремонт уфимских НПЗ для поддержания безаварийности планируется вложить около 100 млн. долларов. Это почти треть от общей суммы вложений в переработку в 2016 году. Источник также отметил, что «надежность (уфимских НПЗ) вызывает очень большое беспокойство». В «Роснефти» уточнили, что аудит активов «Башнефти» был проведен только после их приобретения. Выяснилось, что «значительная часть оборудования находилась в неудовлетворительном состоянии». В Роснефти считают, что предыдущий менеджмент «Башнефти» не вкладывал необходимых средств в модернизацию и ремонт оборудования, а информация о размере выделяемых на это финансовых средств не доводилась до акционеров.