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В Башкирии в 2017 году на весенне–полевые работы выделят 930 миллионов

13 февраля 2017, 11:02
Это меньше, чем в прошлом году.

В Башкирии в 2017 на проведение весенне-полевых работ планируется выделить 930 млн руб. господдержки. Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов. Он отметил, что на несвязную поддержку будет выделено 500 млн руб., на молоко – 300 млн руб., на минеральные удобрение – 80 млн руб., а на элитные семена – 52 млн руб.

- Это меньше, чем в прошлом году, таковы пока возможности бюджета. Но в сегодняшних условиях это тоже ощутимая поддержка. Важно повысить персональную ответственность руководителей за эффективное использование выделяемых бюджетных ресурсов, - сказал глава региона.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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