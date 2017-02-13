В Башкирии в 2017 году на весенне–полевые работы выделят 930 миллионов

В Башкирии в 2017 на проведение весенне-полевых работ планируется выделить 930 млн руб. господдержки. Об этом рассказал глава региона Рустэм Хамитов. Он отметил, что на несвязную поддержку будет выделено 500 млн руб., на молоко – 300 млн руб., на минеральные удобрение – 80 млн руб., а на элитные семена – 52 млн руб.