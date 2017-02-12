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В Башкирии судебные приставы увеличили часы приема граждан

12 февраля 2017, 11:56
Установлены дополнительные часы приема.

С 1 февраля изменились часы приема граждан в межрайонных, городских и районных отделах судебных приставов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь в каждый будний день (кроме среды) установлены дополнительные часы приема граждан - с 10.00 до 12.00 граждане и представители организаций могут прийти на прием к старшему судебному приставу своего города или района.

- Все вопросы жителей республики, связанные действиями или бездействием судебных приставов-исполнителей будут рассмотрены в оперативном порядке и по ним будут приняты соответствующие меры, - сообщили в ведомстве.

Адреса и телефоны межрайонных, городских и районных отделов можно узнать на официальном интернет-сайте УФССП России по Башкирии.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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