Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках

- В условиях продолжающего снижения реальных доходов населения жители республики стремились придерживаться сберегательной модели поведения. Об этом свидетельствуют статистика. Если в предыдущие годы в период бума потребительского кредитования преобладала потребительская модель поведения, то сберегательная стала более значимой в последние год -полтора, - сказал Марат Кашапов.