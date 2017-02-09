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В Уфе завершится школьная олимпиада «Высшая проба»

9 февраля 2017, 09:11
Преподаватели Высшей школы экономики прочтут для учащихся лекции.

С 9 по 15 февраля в Уфе пройдет заключительный этап олимпиады школьников «Высшая проба» в рамках которого пройдет ряд лекция и мастер-классов преподавателей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

13 февраля в 8:40 замдекана факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ Ольга Афанасьева в гимназии №3 им. Горького (Пушкина, 108) проведет мастер-класс «Как готовиться к олимпиаде по обществознанию».

Напомним, в прошлом году школьники республики показали один из лучших результатов на олимпиаде среди более чем 80 регионов России и стран СНГ. В финал вышли 466 человек, победителями и призерами стали 57 школьников.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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