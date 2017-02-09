Фигурки популярного конструктора оживают в «Лего фильм: Бэтмен».

Кто уже случайно, а может быть специально, посмотрел трейлер к этому анимационному блокбастеру, тот знает, в чем суть истории. Готэму вновь грозит опасность. И на его стражу становится единственный герой, которого заслуживает этот город — Бэтмен. Но в этот раз супергерой вынужден взять в напарники парня по имени Дик Грейсон, которого он, сам того не помня, усыновил на одном из светских приемов. Новоиспеченный Робин составит Бэтмену компанию в борьбе с его заклятым врагом Джокером... Ну, вот как то так…Режиссер Крис МакКей, конечно, накрутил историю, будь здоров! Тривиальной ее точно не назовешь. Повороты сюжета заставят поволноваться и мальца и его отца. Вообще мультфильм обозначен как 6+, но юмор местами далеко не детский, потому создатели ждут, что просмотры будут обязательно семейные, впрочем, так на специальном показе «Лего фильм: Бэтмен» и получилось – уфимцы пришли целыми семьи. Смысл в свой анимационный шедевр создатели - сценаристы и режиссер - вложили глубокий. Крутой Бэтмен вовсе не так крут, как кажется, и у него есть свои слабые стороны. Его тонкое место, которое трётся, трётся и вот-вот порвется, кроется в самой глубине сердца. Он тоскует по родителям, он уже сам взрослый мужчина, но у него нет собственной семьи и близких друзей. Даже после крутых гонок, побежденных врагов, сотен одержанных над злом побед – дома героя никто не ждет, разве, что верный дворецкий Альфред, да и то, чтобы напомнить супергерою об ужине.