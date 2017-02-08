В Уфе рынок пассажироперевозок оценивается в 6 миллиардов рублей

Ситуация на рынке пассажирских перевозок в Уфе требует серьезного внимания со стороны администрации города. Об этом говорили на заседании профильного комитета парламента Башкирии. Депутат Госсообрания Рустем Мусабиров считает, что нужна воля и жесткие решения со стороны городских властей.
- Неужели нельзя навести такой же порядок, как у наших соседей в Казани, где нет такого бардака? Порой стыдно становится перед гостями столицы, которые наблюдают это безобразие на уфимских дорогах, - возмутился народный избранник. – По подсчетам рынок пассажирских перевозок в Уфе оценивается в шесть миллиардов рублей. К сожалению, большая часть этих денег уходит в карманы частных перевозчиков.
Эту проблему нельзя решить за короткое время, нужна планомерная работа, считает заместитель председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии Азат Калимуллин. При проведении конкурса заказчик, а в данном случае столичная администрация, не имеет права вводить ограничения по маркам автобусов.
Напомним, что с 15 июля 2016 года в России вступил в силу новый закон, регламентирующий пассажирские перевозки. По нему каждый водитель обязан иметь карту маршрута, которую выдает управление транспорта и связи. Нововведение призвано освободить рынок от нелегальных перевозчиков. В случае нарушения водитель штрафуется на пять тысяч рублей, предприятие — до 300 тысяч рублей. По словам чиновника в прошлом году инспекторами транспортного надзора было выдано более 3000 административных предписаний нелегальным перевозчикам, но не по всем из них были наложены штрафы.
- В Уфе действует 60 маршрутов – по регулируемым тарифам, то есть там работают государственные перевозчики, 80 маршрутов – по нерегулируемым тарифам, там где конкурсы выиграли частные перевозчики, - сказал Азат Калимуллин. – По нашим данным на 1/3 всех уфимских автобусных маршрутов работают нелегалы, которых очень трудно контролировать.
По мнению зам.председателя госкомитета по транспорту большую поддержку в плане контроля за этим рынком могли бы оказать сотрудники ГИБДД, но их функции в этом вопросе тоже ограниченны.
Что касается межмуниципальных перевозок, то они вызывают меньше опасений. Есть проблемы в маршрутах, которые соединяют Уфу с Чишмами, Булгаково и Иглино. Там возникает некая напряженность, и на этих направлениях нужно наводить порядок.