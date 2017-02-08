В Уфе рынок пассажироперевозок оценивается в 6 миллиардов рублей

Напомним, что с 15 июля 2016 года в России вступил в силу новый закон, регламентирующий пассажирские перевозки. По нему каждый водитель обязан иметь карту маршрута, которую выдает управление транспорта и связи. Нововведение призвано освободить рынок от нелегальных перевозчиков. В случае нарушения водитель штрафуется на пять тысяч рублей, предприятие — до 300 тысяч рублей. По словам чиновника в прошлом году инспекторами транспортного надзора было выдано более 3000 административных предписаний нелегальным перевозчикам, но не по всем из них были наложены штрафы.