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В мэрии Уфы предупредили, в каких дворах снег будут чистить 9 февраля

8 февраля 2017, 12:31
Администрация просит на время уборки снега с 9.00 до 17.00 убрать автомобили.

9 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.

Ленинский район:

уборка дворов:

ул. Аксакова, 60,

Цюрупы, 91,

Ахметова, 322/2,

Пушкина, 35, 35/1,

Султанова, 2;

очистка кровель домов:

ул. Аксакова, 91,

Цюрупы, 91,

Пожарского, 237,

Гафури, 21, 25.

Советский район:

уборка дворов:

проспект Октября, 27/2, 52/1,

ул. Революционная, 84,

К. Маркса, 65/2,

Революционная, 97,

Айская, 81/1,

Бессонова, 28/1,

Менделеева 141, 145/1,

Р. Зорге, 30/1,

С. Агиша, 22/1,

Х. Давлетшиной 17, 19.

Октябрьский район:

уборка дворов:

проспект Октября, 55, 82, 112/2, 112/3, 144, 144/1,

ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2, 50 лет СССР, 13, 15,

Лесотехникума, 24, 26,

Российская, 86, 86/1,

Менделеева, 203;

очистка кровель домов:

проспект Октября, 118/2,

ул. Парковая, 12,

Комсомольская, 133,

Лесотехникума, 14,

Российская, 84/1,

бульвар Молодежный, 3/1;

мкр. Сипайлово

ул. М. Жукова 4/4,

Ю. Гагарина 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4,

Б. Бикбая, 37, 40, 41,

М. Рыльского 21/3,

А. Королева, 10.

Кировский район:

ул. Г. Горбатова, 7/4,

Свердлова, 69,

Менделеева, 11, 11/1,

Достоевского, 106,

Рабкоров, 14,

Авроры, 5/7,

С. Перовской, 13а, 13б.

Демский район:

уборка дворов:

ул. Таллинская 21, 21а, 21б,

Правды 10, 12,

М. Джалиля 64,

Левитана 38;

очистка кровель домов:

ул. Левитана, 8,

Таллинская, 22,

Магистральная, 11а,

1-я Строителей, 46.

Калининский район:

уборка дворов:

ул. Коммунаров, 6, 8,

40 лет Октября, 16, 18,

С. Вострецова, 7, 9,

Черниковская, 89/1, 89/2,

Гвардейская, 62,

Сельская Богородская, 39,

Транспортная, 26/6,

Мушникова, 2/1,

Победы, 9, 9/1, 9/2;

очистка кровель домов:

ул. Первомайская, 86,

40 лет Октября, 12, 12а,

Орджоникидзе, 16, 18/1,

Б. Хмельницкого, 61,54,

Кольцевая, 172,

Мечетлинская, 8, 9,

Советов, 31,

Петрозаводская, 10, 10а,

Глинки, 9,

Архитектурная, 8, 10.

Орджоникидзевский район:

уборка дворов:

ул. Конституции, 7,

Борисоглебская, 18,

Л. Толстого, 1,

Кольцевая, 84, 201/1,

Блюхера, 3/10,

Российская, 7,

Свободы, 47/1,

Ш. Руставели, 28/1,

проспект Октября, 123,

Комарова, 12;

очистка кровель домов:

ул. Конституции, 7,

Кольцевая, 25, 27, 84, 175,

Комарова, 18/1,

Кремлевская, 62, 64,

Калинина, 41, 43,

Гагарина, 5, 6, 10,

Ульяновых, 23, 25,

переулок Шкаповский, 4, 4а, 6.

#Новости#Город#Денис Объедкин
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