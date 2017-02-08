В мэрии Уфы предупредили, в каких дворах снег будут чистить 9 февраля

9 февраля комплексную уборку дворов УЖХ районов Уфы проведут по следующим адресам.
Ленинский район:
уборка дворов:
ул. Аксакова, 60,
Цюрупы, 91,
Ахметова, 322/2,
Пушкина, 35, 35/1,
Султанова, 2;
очистка кровель домов:
ул. Аксакова, 91,
Цюрупы, 91,
Пожарского, 237,
Гафури, 21, 25.
Советский район:
уборка дворов:
проспект Октября, 27/2, 52/1,
ул. Революционная, 84,
К. Маркса, 65/2,
Революционная, 97,
Айская, 81/1,
Бессонова, 28/1,
Менделеева 141, 145/1,
Р. Зорге, 30/1,
С. Агиша, 22/1,
Х. Давлетшиной 17, 19.
Октябрьский район:
уборка дворов:
проспект Октября, 55, 82, 112/2, 112/3, 144, 144/1,
ул. Парковая, 2, 2/1, 2/2, 50 лет СССР, 13, 15,
Лесотехникума, 24, 26,
Российская, 86, 86/1,
Менделеева, 203;
очистка кровель домов:
проспект Октября, 118/2,
ул. Парковая, 12,
Комсомольская, 133,
Лесотехникума, 14,
Российская, 84/1,
бульвар Молодежный, 3/1;
мкр. Сипайлово
ул. М. Жукова 4/4,
Ю. Гагарина 1/2, 30, 32, 46, 46/1, 46/4,
Б. Бикбая, 37, 40, 41,
М. Рыльского 21/3,
А. Королева, 10.
Кировский район:
ул. Г. Горбатова, 7/4,
Свердлова, 69,
Менделеева, 11, 11/1,
Достоевского, 106,
Рабкоров, 14,
Авроры, 5/7,
С. Перовской, 13а, 13б.
Демский район:
уборка дворов:
ул. Таллинская 21, 21а, 21б,
Правды 10, 12,
М. Джалиля 64,
Левитана 38;
очистка кровель домов:
ул. Левитана, 8,
Таллинская, 22,
Магистральная, 11а,
1-я Строителей, 46.
Калининский район:
уборка дворов:
ул. Коммунаров, 6, 8,
40 лет Октября, 16, 18,
С. Вострецова, 7, 9,
Черниковская, 89/1, 89/2,
Гвардейская, 62,
Сельская Богородская, 39,
Транспортная, 26/6,
Мушникова, 2/1,
Победы, 9, 9/1, 9/2;
очистка кровель домов:
ул. Первомайская, 86,
40 лет Октября, 12, 12а,
Орджоникидзе, 16, 18/1,
Б. Хмельницкого, 61,54,
Кольцевая, 172,
Мечетлинская, 8, 9,
Советов, 31,
Петрозаводская, 10, 10а,
Глинки, 9,
Архитектурная, 8, 10.
Орджоникидзевский район:
уборка дворов:
ул. Конституции, 7,
Борисоглебская, 18,
Л. Толстого, 1,
Кольцевая, 84, 201/1,
Блюхера, 3/10,
Российская, 7,
Свободы, 47/1,
Ш. Руставели, 28/1,
проспект Октября, 123,
Комарова, 12;
очистка кровель домов:
ул. Конституции, 7,
Кольцевая, 25, 27, 84, 175,
Комарова, 18/1,
Кремлевская, 62, 64,
Калинина, 41, 43,
Гагарина, 5, 6, 10,
Ульяновых, 23, 25,
переулок Шкаповский, 4, 4а, 6.