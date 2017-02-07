Стало известно, куда полетят отдыхать уфимцы на 23 февраля

Рост продаж отмечен как по внутренним, так и по международным направлениям. При этом средний чек на авиабилеты туда-обратно из Уфы в пределах России вырос на 26% - с 5 734 до 7 234 руб, по международным направлениям, напротив, снизился на 18% - с 18 536 до 15 112 руб, следует из исследования.