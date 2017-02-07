Мэрия Уфы опубликовала график уборки снега во дворах 8 февраля

В Уфе продолжаются уборка снега во дворах. Жилищникам в этом году пришлось не легко, так как снега выпадает выше нормы, он продолжает идти и по сей день. Тем не менее очищают не только проезжую часть, но и дворы, тротуары, выходные группы, козырьки и крыши. Граждан призывают убрать автомобили на время уборки с 9 до 17 часов.