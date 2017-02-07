Мальчик из Башкирии получил возможность ходить благодаря телезрителям

После того, как его перевезли в больницу в Уфу, пострадавший находился в подавленном состоянии. Врачи предложили родителям приобрести бионические протезы. Изготавливают такие только в Германии, но для этого надо было заплатить более 10,5 миллиона рублей. Поскольку таких денег у родителей не было, они обратились в «Русфонд». Необходимую сумму собрали за два часа, после того, как историю Эрика рассказали в эфире «Первого канала».