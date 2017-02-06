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В Башкирии меньше всего долгов по зарплате среди регионов ПФО

6 февраля 2017, 17:16
Республика занимает первое место по самому низкому объему долга в ПФО.

На 1 января этого года задолженность по заработной плате в Башкортостане снизилась до миллиона двухсот тысяч рублей, сообщает телеканал РБК-Уфа со ссылкой на данные статистиков.

Таким образом, в Башкирии на начало года была зафиксирована самая низкая задолженность по зарплате среди субъектов Приволжского федерального округа. Самые большие долги – в Нижегородской области – 77,7 млн руб.

В целом сумма задолженности по зарплате на начало года составила 335 млн руб и выросла за декабрь 2016 года на 6%. За декабрь в Башкирии сумели снизить сумму на 22,5%.

#Новости#Экономика#Денис Объедкин
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