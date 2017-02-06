Где в Уфе убрали снег?

Стоит отметить, что новый переход, находящийся между домами №30 и №32 по ул. Сун-Ят-Сена, оснащён лестницей с перилами, а также пандусом, установленным в соответствии со всеми нормативами. Кроме того, застройщик обеспечил новый переход освещением, организовал его уборку, а также обработку специальными реагентами. К слову, первый дом комфорт-квартала "Московский" уже сдан, второй планируется сдать уже в марте этого года, поэтому в ближайшее время по переходу пойдут новые жители микрорайона.