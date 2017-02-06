Где в Уфе убрали снег?

В рамках развития инфраструктуры комфорт-квартала "Московский", а также прилегающей территории, ограниченной улицами Су-Ят-Сена и Большой Московской, один из ведущих застройщиков региона - группа компаний "Госстрой" - собственными силами организовала очистку от снега улицы Сун-Ят-Сена.
Теперь местные жители без труда смогут дойти до нового благоустроенного перехода, который застройщик организовал вместо ветхого моста, который долгие года был единственным путём, по которому жители окрестности могли попасть на остановку общественного транспорта.
Стоит отметить, что новый переход, находящийся между домами №30 и №32 по ул. Сун-Ят-Сена, оснащён лестницей с перилами, а также пандусом, установленным в соответствии со всеми нормативами. Кроме того, застройщик обеспечил новый переход освещением, организовал его уборку, а также обработку специальными реагентами. К слову, первый дом комфорт-квартала "Московский" уже сдан, второй планируется сдать уже в марте этого года, поэтому в ближайшее время по переходу пойдут новые жители микрорайона.