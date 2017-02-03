В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»

Фильм был снят в течение двух ночей с использованием 30 камер для обеспечения 60 различных углов съемки. Создатели стремились, чтобы их детище произвело неизгладимое впечатление на зрителей – обещают море света, огня и почти ощутимый запах бензина. Ценители индастриал-метала не только будто побывают на концерте RAMMSTEIN, который проходил в Palais Ominsports de Paris-Bercy (сейчас AccorHotels Arena) в Париже, но и увидят много больше. Интрига сохранена по всем законам жанра - эксклюзивный показ этого фильма пройдет 23 марта по всему миру.