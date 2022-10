В Уфе пройдет эксклюзивный показ «RAMMSTEIN: Paris!»

Легендарный полнометражный арт-проект «RAMMSTEIN: Paris!» покажут на большом экране 23 марта в кинокомплексе «Искра IMAX». Это будет единственный день для поклонников, чтобы познакомиться с фильмом-концертом культового шведского режиссера и продюсера Йонаса Окерлунда, который снял такие клипы как "Smack My Bitch Up" Prodigy, "Magic" Coldplay, «Paparazzi» Lady Gaga, а также огромное количество фильмов и короткометражек. Режиссер работал с такими «монстрами», как Metallica, Madonna, Iggy Pop, Jamiroquai, The Rolling Stones и другими.