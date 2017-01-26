Уфа увидела фантастический блокбастер о любви

Но главные герои фильма Бондарчука – это не военные, а подростки, которые живут в Чертаново. Девушка Юля в исполнении Ирины Старшенбаум учится в обычной московской школе, скучает на уроках, по утрам выгуливает любимого пса и конфликтует с отцом, которого играет уже упомянутый Олег Меньшиков. Молодая звезда российский сериалов Александр Петров играет возлюбленного Юли, он первый парень на районе. По сюжету фильма все меняется после падения НЛО на окраины Чертаново. Погибают люди, и вполне кажется справедливым желание мести со стороны землян.