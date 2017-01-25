В Уфе придумали, как обезопасить жилье

Каждому известна поговорка «Мой дом – моя крепость». Поэтому если современная квартира в новостройке – надежная и комфортная, это очень приятно. А если жилье еще и спланировано по последнему слову техники, это приятно вдвойне.
Дистанционное управление теплом, климатом и электроприборами в квартире с помощью специального планшета, сигнализация, автоматическая защита от протечек, система сканирования лиц на входе и многие другие современные инженерные решения, способные сделать проживание в квартире максимально комфортным и безопасным, а также сэкономить на коммунальных платежах – все это жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж» в историческом центре Уфы, на улице Ленина.
«Эрмитаж» на Ленина – это новый стандарт настоящего бизнес-класса, в соответствии с которым строительство объекта ведет один из ведущих застройщиков региона – Группа Компаний «Госстрой». При разработке концепции жилого комплекса применено множество актуальных технологий, уменьшающих расходы будущих новосёлов. И в первую очередь это система «умный дом», расширенная версия которой будет впервые доступна новоселам «Эрмитажа» на Ленина.
Однако уникальный дом не просто поможет сэкономить — он будет еще и зарабатывать деньги для владельцев квартир. Коммерческая недвижимость, переданная в собственность жильцов, позволит направлять арендные платежи в счет компенсации затрат на коммунальные услуги.
Каждый квадратный метр квартиры и придомовой территории здесь тщательно продуман: солнечная электростанция на крыше, обеспечивающая освещение мест общего пользования, архитектурная подсветка фасадов, просторные парадные площадью до 230 кв. м., дизайнерская отделка холлов и входных групп, белая отделка, позволяющая новоселам избежать самых пыльных этапов ремонта и сконцентрировать свое внимание лишь на дизайне квартиры, панорамные окна и открывающийся из них роскошный вид на реку Уфа и прибрежные леса.
Прекрасным дополнением к выгодной во всех смыслах покупке станет ее цена – купить квартиру в ЖК «Эрмитаж» на Ленина можно от 1 млн. 995 тыс. руб. Действуют ипотека без первого взноса, рассрочка и программа «трейд-ин», позволяющая обменять имеющиеся жилье и автомобиль на новую квартиру бизнес-класса.
По вопросам покупки квартир в ЖК «Эрмитаж» на Ленина обращайтесь по многоканальным телефонам: (347) 246-70-70, 246-80-80 или в офис продаж по адресу: Уфа, ул. 50 лет СССР, 2. Информация также доступна на сайте www.domnalenina.info.