В Уфе придумали, как обезопасить жилье

Дистанционное управление теплом, климатом и электроприборами в квартире с помощью специального планшета, сигнализация, автоматическая защита от протечек, система сканирования лиц на входе и многие другие современные инженерные решения, способные сделать проживание в квартире максимально комфортным и безопасным, а также сэкономить на коммунальных платежах – все это жилой комплекс бизнес-класса «Эрмитаж» в историческом центре Уфы, на улице Ленина.