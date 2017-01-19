В Башкирии теперь вставляют окна по швейцарской технологии

Площадь светового проема увеличивается более чем на 20 процентов. Помимо этого, повышается звуковая изоляция и защита от взлома. Благодаря склеиванию стеклопакета и профиля по всему периметру, его невозможно выдавить из створки, даже если выломать штапик.